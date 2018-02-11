"Слом" минских соглашений - это агрессия РФ: МИД - Лаврову
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова, назвав "сломом" минских договоренностей неисполнение Россией своих обязательств и продолжающуюся агрессию. Об этом заявила спикер украинского ведомства Марьяна Беца.
"Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как их стороной своих обязательств и продолжение агрессии", - написала она в своем Twitter.
Ранее Лавров в эфире телеканала Россия1 заявил, что Украина "тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку". В этом контексте он упомянул украинский закон о реинтеграции Донбасса, назвав это тем самым шагом, если он будет принят окончательно и подписан украинским президентом.
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