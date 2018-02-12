Климкин едет в Кувейт на заседание коалиции по борьбе с ИГ
Министр иностранных дел Павел Климкин примет участие в заседании глав МИД государств - участников международной коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство. Мероприятие пройдет завтра, 13 февраля, в Эль-Кувейте, столице Кувейта, сообщает пресс-служба посольства Украины в этой ближневосточной стране.
Отмечается, что на встрече будут присутствовать представители около 70 государств и международных организаций, участвующих в коалиции.
Заседание пройдет под сопредседательством вице-премьера - министра иностранных дел Кувейта Сабаха Аль-Халеда Ас-Сабаха и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
"Министерское заседание всемирной коалиции по борьбе с ИГИЛ призвано скоординировать усилия государств-участников в противостоянии террористической угрозе не только в Сирии и Ираке, но и во всем мире, а также обсудить пути преодоления последствий преступной деятельности ИГИЛ", - сообщили в посольстве.
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20 января 2018 года СБУ сообщила о задержании в Одесской области гражданина Узбекистана, который, по информации правоохранителей, отвечал за вербовку новых членов для международной исламистской организации.
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