Воевавшему за боевиков ДНР молдаванину ужесточили наказание

Гражданину Молдовы, который воевал в Донбассе против украинских военных, присудили реальный тюремный срок, хотя ранее он был осужден условно

Апелляционная палата Кишинева приговорила к трем годам тюремного заключения 45-летнего гражданина Молдовы, воевавшего в составе незаконного военного формирования в Донецкой области Украины. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Молдовы.

"Согласно материалам уголовного дела в 2015-2017 году обвиняемый воевал в составе незаконного военного формирования "Первая славянская бригада" на территории Донецкой области Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан в Кишиневе сотрудниками Службы информации и безопасности и прокуратуры осенью 2017 года. В ноябре 2017 года кишиневский суд приговорил обвиняемого к трем годам тюремного заключения условно, однако представители обвинения обжаловали вердикт, посчитав его слишком мягким.

Апелляционная палата Кишинева удовлетворила иск обвинения, приговорив 45-летнего гражданина к реальному тюремному сроку.

Ранее еще несколько граждан Молдовы, воевавших на стороне боевиков "Л/ДНР", были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

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