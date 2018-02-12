Саакашвили уже вылетел в Польшу - СМИ

Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар не может подтвердить или опровергнуть эту информацию

Задержанный сегодня в Киеве политик Михаил Саакашвили вылетел около 16:00 чартерным рейсом в Польшу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ТСН.ua.

Источник отметил, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.

В Госпогранслужбу, к сожалению, дозвониться пока не удалось.

Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар сообщила корреспонденту LIGA.net, что подтвердить или опровергнуть эту информацию она не может. "Какой-то борт вылетел, но мы не можем подтвердить, что он (Саакашвили, - ред.) там", - сказала Почтар.

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