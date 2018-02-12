Саакашвили уже вылетел в Польшу - СМИ
12.02.2018 17:32
Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар не может подтвердить или опровергнуть эту информацию
Михаил Саакашвили
Задержанный сегодня в Киеве политик Михаил Саакашвили вылетел около 16:00 чартерным рейсом в Польшу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ТСН.ua.
Источник отметил, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.
В Госпогранслужбу, к сожалению, дозвониться пока не удалось.
Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар сообщила корреспонденту LIGA.net, что подтвердить или опровергнуть эту информацию она не может. "Какой-то борт вылетел, но мы не можем подтвердить, что он (Саакашвили, - ред.) там", - сказала Почтар.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.02.18
09:00
-
вчера
18:15
-
вчера
17:50
-
вчера
16:31
-
вчера
15:19
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров