Саакашвили вернули в Польшу из-за незаконного въезда - ГПСУ

В ГПСУ заявили, что на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Саакашвили

В Госпогранслужбе подтвердили задержание Михаила Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства. Об этом сообщает в Facebook спикер ГПСУ Олег Слободян.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции донесли до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", - сказано в сообщении.

В ГПСУ при этом отметили, что во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Саакашвили. "Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку", - написал Слободян.

Он перечислил решения судов, которые, на его взгляд, дали основание для таких действий.

"22 сентября 2017г Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 6 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты", - написал Слободян.

"В соответствии с приведенными выше судебными решениями, данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство", - сообщил спикер ГПСУ.

Ранее ТСН.ua сообщила, что Саакашвили вылетел около 16:00 чартерным рейсом в Польшу.

10 сентября 2017 года Саакашвили с помощью сторонников пересек польско-украинскую границу.

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