На Банковой сторонники Саакашвили столкнулись с полицейскими
В Киеве, на улице Банковой произошло столкновение между сторонниками лидера Руха нових сил Михаила Саакашвили и полицейскими. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Отмечается, что сторонники Саакашвили пришли под Администрацию президента, чтобы протестовать против его реадмиссии в Польшу.
Столкновение произошло, когда правоохранители попытались оттеснить митингующих с Банковой. Корреспондент издания сообщает об одном задержанном участнике протеста.
Издание отмечает, что на митинге присутствуют народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев.
Сейчас ситуация, по информации корреспондента агентства, спокойная.
В ГПСУ подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.
Польша согласилась на реадмиссию Саакашвили на основании заявления, поданного Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной Польши.
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