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На Банковой сторонники Саакашвили столкнулись с полицейскими

12.02.2018 19:45
Сторонники Саакашвили пришли под Администрацию президента, чтобы протестовать против его реадмиссии в Польшу
На Банковой сторонники Саакашвили столкнулись с полицейскими
Давид Сакварелидзе (скриншот с видео)

В Киеве, на улице Банковой произошло столкновение между сторонниками лидера Руха нових сил Михаила Саакашвили и полицейскими. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Отмечается, что сторонники Саакашвили пришли под Администрацию президента, чтобы протестовать против его реадмиссии в Польшу.

Столкновение произошло, когда правоохранители попытались оттеснить митингующих с Банковой. Корреспондент издания сообщает об одном задержанном участнике протеста.

Издание отмечает, что на митинге присутствуют народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев.

Сейчас ситуация, по информации корреспондента агентства, спокойная.

В ГПСУ подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.

Польша согласилась на реадмиссию Саакашвили на основании заявления, поданного Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной Польши. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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