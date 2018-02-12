На Банковой сторонники Саакашвили столкнулись с полицейскими

Сторонники Саакашвили пришли под Администрацию президента, чтобы протестовать против его реадмиссии в Польшу

В Киеве, на улице Банковой произошло столкновение между сторонниками лидера Руха нових сил Михаила Саакашвили и полицейскими. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Отмечается, что сторонники Саакашвили пришли под Администрацию президента, чтобы протестовать против его реадмиссии в Польшу.

Столкновение произошло, когда правоохранители попытались оттеснить митингующих с Банковой. Корреспондент издания сообщает об одном задержанном участнике протеста.

Издание отмечает, что на митинге присутствуют народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев.

Сейчас ситуация, по информации корреспондента агентства, спокойная.

В ГПСУ подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.

Польша согласилась на реадмиссию Саакашвили на основании заявления, поданного Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной Польши.

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