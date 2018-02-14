США передали украинской армии тысячи приборов ночного видения
Соединенные Штаты передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения. Об этом заявила американский посол в Украине Мари Йованович, передает корреспондент LIGA.net.
По ее словам, общее количество приборов ночного видения от США "теперь возрастет почти в два раза", а суммарная стоимость нового оборудования составляет $45 млн.
"Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа (военных, - ред.) в ночное время. Вражеские силы не смогут прятаться под покровом ночи", - сказала дипломат.
Глава Генштаба Виктор Муженко уточнил, что помощь США позволит обеспечить приборами ночного видения 10 батальонов ВСУ.
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В проекте федерального бюджета Соединенных Штатов на 2019 год на укрепление безопасности и обороны Украины предусмотрено выделение $200 млн.
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