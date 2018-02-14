Саакашвили подал иск в суд из-за выдворения в Польшу

Политик просит украинский суд признать незаконными действия ГМС, Госпогранслужбы и МВД, а также отменить решение о его выдворении из Украины в Польшу

Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием признать незаконным выдворение его в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Ответчиками в иске оппозиционера указаны Государственная миграционная служба, администрация Госпогранслужбы и Министерство внутренних дел.

"Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ГМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", - говорится в сообщении.

Также политик просит суд обязать миграционную службу отменить решение о его выдворении.

"Сейчас рассматривается вопрос открытия производства по административному делу", - отметили в ОАСК.

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12 февраля 2018 года экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева, после чего оперативно выдворили в Польшу, где того приняли по реадмиссии (жена Саакашвили - гражданка одной из стран ЕС).

На Банковой опровергли данные о том, что лидера оппозиционной партии Рух нових сил доставили чартерным самолетом офшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенко. Саакашвили уже заявил, что "найдет способ" вернуться в Украину.

В Генпрокуратуре, которая расследует уголовное дело по подозрению политика в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности" (ч. 2. ст. 256 УК), сообщили, что пограничники не предупреждали их о намерении выдворить Саакашвили.

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