Суд решил допросить лишь 16 из 138 свидетелей из списка Януковича

Суд отказался вызывать на допрос 105 крымчан и 11 иностранцев из списка защиты Януковича

Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос в суде 16 из 138 свидетелей, которых просили вызвать адвокаты Виктора Януковича в деле о государственной измене. Соответствующее решение принял сегодня судья Владислав Девятко, сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, на допрос вызвали экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-главу Администрации президента и секретаря СНБО Андрея Клюева; экс-главу МВД Виталия Захарченко, экс-председателя СБУ Александра Якименко, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка, экс-командующего ВМС и начальника Генштаба Юрия Ильина, экс-главу службы безопасности президента Константина Кобзаря, экс-сотрудника службы безопасности президента Сергея Бернацкого, экс-главу МИД Леонида Кожару, экс-начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щеголева, экс-пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука, экс-сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова.

Также суд разрешил допросить жителей оккупированного Крыма Оксану Медиеву, Андрея Никифорова и Романа Татарикова.

При этом суд отказался слушать показания других 122 свидетелей от стороны защиты, среди которых еще 105 крымчан и 11 представителей Евросоюза.

Ранее УП сообщала, что защита Януковича в деле о госизмене просит суд вызвать для допроса 103 свидетелей. Среди них - бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт, экс-министры иностранных дел Франции, Германии и Польши Лоран Фабиус, - Франк-Вальтер Штайнмайер, Радослав Сикорский, представитель МИД Франции Эрик Фурнье, глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок и ряд других иностранных граждан.

Также в списке свидетелей были несколько десятков жителей Крыма. Адвокаты Януковича считают необходимым допросить их об обстоятельствах якобы нападения в феврале 2014 году на одном из блокпостов на автобусы с крымчанами.

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