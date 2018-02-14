Апелляция по делу Веремия: для Крысина просят 6-7 лет тюрьмы

Прокурор и адвокаты близких убитого журналиста обжаловали приговор Юрию Крысину, которого Шевченковский суд приговорил к четырем годам тюрьмы условно

Апелляционный суд Киева 1 марта 2018 года рассмотрит жалобы прокуратуры и потерпевших на приговор Юрию Крысину, который получил четыре года тюрьмы с двумя годами испытательного срока за нападение на журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия во время событий Майдана. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Заседание назначено на 11:00; дело рассмотрит коллегия судей в составе Николая Ященко, Юрия Трясуна и Сергея Новова.

Согласно опубликованному в реестре тексту решения суда от 8 февраля 2018 года, по состоянию на 1 февраля поступили четыре апелляционные жалобы на приговор Крысину - от прокурора и адвокатов матери убитого журналиста Екатерины Веремий и его вдовы Светланы Кирилаш.

Прокурор Людмила Гетьман в своей апелляции просит отменить приговор Шевченковского суда Киева Крысину и назначить последнему наказание в виде шести лет тюрьмы, зачислив в этот срок пребывание обвиняемого под стражей с 28 марта по 26 мая 2014 года.

Также сторона обвинения просит отменить Крысину меру пресечения в виде личного обязательства и отправить его в СИЗО.

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Представители матери и вдовы Веремия в своих жалобах также просят заменить действующий приговор для Крысина более жестким - шестью либо семью годами лишения свободы.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

Журналисты и представители общественности назвали приговор Крысину мягким и потребовали для обвиняемого более жесткого наказания. Судья Олег Линник в свою очередь считает вынесенный им приговор вполне обоснованным и утверждает, что действовал в пределах предъявленного обвинения.

28 декабря Генпрокуратура обжаловала приговор Крысину.

Тема дня: Крысиное правосудие в деле убитого журналиста Веремия

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