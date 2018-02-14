У Януковича угрожают Пономареву судом за его показания

Ранее в суде экс-депутат Госдумы заявил, что Кремль заплатил $1 млрд за то, чтобы окружение Виктора Януковича склонило его к отказу от Евроассоциации

Спикер Александра Януковича Юрий Кирасир назвал "лживыми" показания бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева в суде о том, что Янукович якобы получил 1 млрд долл в качестве подкупа за отказ тогдашнего президента Украины от Евроассоциации, и заявил, что будет подано заявление о совершении преступления Пономаревым, а также иск в суд о защите чести и достоинства. Об этом Кирасир написал в Facebook.

"С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И. Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления", - написал он.

Кирасир называет "откровенной ложью" заявление Пономарева о том, что в 2013 году Александр Янукович якобы вел переговоры с руководством РФ о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого получил 1 млрд долл в качестве подкупа за отказ Виктора Януковича подписать соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее в суде Пономарев заявил, что Кремль заплатил $1 млрд за то, чтобы окружение Януковича склонило его к отказу от Евроассоциации.

Адвокат Виталий Сердюк высказал протест, так как якобы эти деньги получил не Янукович, а Украина от продажи государственных облигаций.

Но Пономарев отметил, что так называемая продажа облигаций была "классической инсайдерской сделкой", которая позволила обогатиться сыну Януковича Александру. На фондовом рынке в РФ участвовал один крупнейший инвестиционный фонд Templeton, также было еще несколько операций с дисконтом через другие фонды, заявил экс-депутат Госдумы, добавив, что в некоторых странах подобные сделки является уголовно наказуемым делом.

Пономарев также заявил, что из полученных от Кремля денег Александр Янукович финансировал террористические организации ЛНР и ДНР.

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