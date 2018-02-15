В Харькове суд сократил пребывание в СИЗО соратника Медведчука

Экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Коллегия судей Апелляционного суда Харьковской области сократила пребывание в СИЗО для экс-депутат Харьковского горсовета, главы местного отделения организации Украинский выбор Виктора Медведчука Андрея Лесика. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на адвоката Дмитрия Тихоненкова.

"Коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу защиты на решение Киевского райсуда Харькова от 30 января о продлении меры пресечения для Лесика до 30 марта 2018 года. А именно, коллегия ограничила содержание Лесика под стражей сроком до 2 марта", - отметил Тихоненков.

21 декабря 2017 года Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе решение Киевского райсуда Харькова об избрании ареста на два месяца без залога в качестве меры пресечения для Лесика, известного своей пророссийской позицией.

Ему было объявлено подозрение по ч.2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти)".

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15 декабря Лесика задержали на территории Луганской области, где он якобы лечился. По данным предварительного расследования по линии СБУ, будучи депутатом, экс-депутат Харьковского горсовета призывал к изменению границ государства, а также, в частности, в Одессе, - блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции и провести незаконный референдум.

Поскольку подозреваемый скрывался от следствия, его объявили в розыск.

Лесик был депутатом Харьковского горсовета с 2010-го по 2015 год, входил во фракцию партии Сильная Украина, а затем - Украинского выбора Медведчука. Позже вошел во фракцию Відродження. Лесик также возглавлял харьковское отделение движения Медведчука. Он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте в Донбассе. На праздновании 9 Мая в 2016 году Лесик пришел на мемориал Славы в харьковском Лесопарке с георгиевской ленточкой, чем спровоцировал столкновения с проукраинскими активистами.

17 мая 2016 года депутаты Харьковского горсовета лишили Лесика депутатского мандата за "действия вопреки позиции партии, дешевый популизм и самопиар".

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