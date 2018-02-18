Луценко анонсировал открытый суд над Захарченко и Якименко

По словам главы ГПУ, 300 томов доказательств против подозреваемых в расстреле Небесной сотни передадут в суд после завершения процесса над Януковичем

Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал на ближайшее время открытые судебные процессы над экс-министром внутренних дел Виталия Захарченко и бывшим главой СБУ Александром Якименко по делу о расстрелах участников Революции достоинства. Об этом он заявил на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

"Столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого подозреваем в организации расстрела Небесной сотни. Наконец имеем удовлетворение ходатайства относительно этого, и Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по госизмене Януковича будут переданы в суд... Скоро мы станем свидетелями открытия этого процесса в открытом режиме", - сказал Генпрокурор.

18 февраля 2018 года президент Петр Порошенко заявил о готовности принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений против участников Революции достоинства.

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