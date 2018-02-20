"Предстоит много работы": США призвали лидеров Украины к реформам

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с продолжающейся российской агрессией, заявили в Госдепартаменте

Соединенные Штаты призывают лидеров Украины "удвоить свои усилия" по реализации "глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ" в стране. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, посвященном четвертой годовщине трагических событий на киевском Майдане Независимости во время Революции достоинства.

"Четыре года назад украинцы из всех слоев общества и всех регионов страны объединились на Майдане, чтобы потребовать от своего правительства признания выбора граждан Украины присоединиться к Европе. Множество украинцев - Небесная сотня - отдали свои жизни на Майдане ради мечты о лучшей Украине", - говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что "США продолжат стоять вместе с Украиной, поскольку она сталкивается с продолжающейся российской агрессией, в результате которой погибли более 10 тысяч человек и более 1,6 млн украинцев покинули свои дома".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, "за последние четыре года Украина сделала важные шаги, но предстоит проделать еще больше работы, чтобы выполнить данное Майдану обещание и раскрыть потенциал Украины".

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"США призывают украинских лидеров удвоить свои усилия по реализации глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для создания стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которой заслуживают украинцы", - заявили в Госдепартаменте.

"Мы гордимся тем, что работаем с украинским народом в знак почтения жертв, принесенных четыре года назад ради европейского выбора Украины", - резюмировали в ведомстве.

17 февраля 2018 года президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов усилить поддержку Украины на пути системных реформ и имплементации соглашения об ассоциации.

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