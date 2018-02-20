В МВД продолжают работать 12 подозреваемых по делам о Майдане
12 лиц, которые подозреваются в преступлениях во время Майдана, продолжают работать в министерстве внутренних дел, а трое из них - на высоких должностях в Нацгвардии и Нацполиции. Об этом сообщил журналистам на брифинге руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, передает корреспондент LIGA.net.
Он рассказал, что по событиям 18 февраля 2014 года, когда погибли 11 человек и более 500 получили огнестрельные ранения, расследуется 17 уголовных производств.
14 лицам вручено подозрение, в том числе беглому экс-президенту Виктору Януковичу, бывшему руководителю киевской милиции, сотрудникам подразделения Беркут. Семь обвинительных актов направлены в суд, один подозреваемый знакомится с результатами расследования.
"Это бывший заместитель начальника департамента общественной безопасности, а сейчас действующий начальник управления общественной безопасности Надгвардии МВД", - подчеркнул Горбатюк.
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По его словам, подозреваемый продолжает работать в правоохранительных органах и ходатайство следователей об отстранении суд не удовлетворяет.
"А представители МВД сами не принимают меры, чтобы провести служебное расследование или самим найти законные основания, чтобы отстранить или уволить таких людей", - сказал он.
Также Горбатюк сообщил, что ряд подозреваемых по событиям 18-19 февраля 2014 года продолжают работать в Нацполиции, два из них занимают высокие должности.
"Всего таких 12 человек", - резюмировал он.
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