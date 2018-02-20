ЕС прекращает работу по модернизации КПП с Украиной - Reuters
Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, так как появились сомнения в "способности Киева проводить реформы в обмен на миллиарды европейской помощи". Об этом сообщает агентство Reuters.
Проект по модернизации шести украинских КПП на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией был основан в 2014 году. Проекты были направлены на сокращение сроков пересечения границ и совершенствование таможенных процедур.
Как заявили в агентстве, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. "После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются", - заявил представитель Евросоюза.
К концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро.
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