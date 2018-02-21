Саакашвили запретили въезд в Украину на три года - ГПСУ
Командир Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили въезда в Украину сроком на три года. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Командир Мостиского отряда в рамках своих полномочий, опираясь на решение Мостиского суда и учитывая обстоятельства незаконного пересечения границы в сентябре, принял решение о запрете въезда в Украину Михаилу Саакашвили сроком на три года", - сказал Слободян.
На уточняющий вопрос, касается ли это решение всей госграницы Украины или только участка, который входит в зону ответственности Мостиского отряда, Слободян ответил, что речь идет о всей Украине, о любом пункте пропуска.
В своем Facebook Саакашвили опубликовал копию соответствующего документа.
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева, после чего оперативно выдворили в Польшу, где того приняли по реадмиссии (жена Саакашвили - гражданка одной из стран ЕС).
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