Саакашвили запретили въезд в Украину на три года - ГПСУ

Решение принял командир Мостиского погранотряда

Командир Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили въезда в Украину сроком на три года. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Командир Мостиского отряда в рамках своих полномочий, опираясь на решение Мостиского суда и учитывая обстоятельства незаконного пересечения границы в сентябре, принял решение о запрете въезда в Украину Михаилу Саакашвили сроком на три года", - сказал Слободян.

На уточняющий вопрос, касается ли это решение всей госграницы Украины или только участка, который входит в зону ответственности Мостиского отряда, Слободян ответил, что речь идет о всей Украине, о любом пункте пропуска.

В своем Facebook Саакашвили опубликовал копию соответствующего документа.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева, после чего оперативно выдворили в Польшу, где того приняли по реадмиссии (жена Саакашвили - гражданка одной из стран ЕС).

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