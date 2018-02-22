Рассмотрение в суде отстранения Вугельмана тоже перенесли

В Соломенском суде объяснили это решение тем, что следственный судья занят в другом производстве

Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства НАБУ об отстранении от должности заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана, подозреваемого в присвоении имущества, на 1 марта. Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"В связи с занятостью следственного судьи в другом уголовном производстве", - пояснила она.

Также сегодня перенесли суд по ходатайству САП об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Заседание состоится во вторник, 27 февраля, в 14:00. Такое решение судья Соломенского суда Киева Дмитрий Кратко принял по той причине, что в зале заседаний не работают микрофоны для записи стенограммы.

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