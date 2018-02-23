Закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса опубликован в прессе
Закон об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях №2268-VIII, который в СМИ называют законом о деоккупации и реинтеграции Донбасса, сегодня, 23 февраля, опубликован в парламентской газете Голос Украины.
Документ квалифицирует Россию как страну-агрессора и юридически определяет, что именно РФ оккупировала часть украинской территории.
Также законодательный акт существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для противостояния российской агрессии.
Сьогодні у парламентській газеті "Голос України" опубліковано Закон України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях"➡️https://t.co/i2ko5bQiEZ pic.twitter.com/rVa6ricJCN- Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 23 лютого 2018 р.
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Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий Объединенными силами, которого назначает президент по представлению начальника Генштаба.
Командующий реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб, который планирует, организовывает и контролирует отражение агрессии РФ на территории Донбасса.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 24 февраля 2018 года.
18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал этот документ.
Тема дня: Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант
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