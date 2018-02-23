Нацгвардия расследует использование своими бойцами флагов СССР

Во время парада в Кривом Роге по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков нацгвардейцы несли боевые знамена советской армии

Руководство Нацгвардии назначило служебное расследование по факту использования советской символики военнослужащими НГУ на параде в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика", - сказано в сообщении.

По данному факту командующий Нацгвардии Юрий Аллеров назначил служебное расследование.

Как сообщает местный сайт 0564, во время парада на проспекте Мира нацгвардейцы несли боевые знамена советской армии.

В Криворожском историко-краеведческом музее изданию сообщили, что это были оригиналы боевых знамен, которые 26 июня 1973 года передал Криворожскому музею музей Вооруженных сил СССР.

При этом начальник отдела по вопросам внутренней политики аппарата городского совета и исполкома Татьяна Медвидь в комментарии изданию отметила, что использование флагов было согласовано с сотрудниками СБУ.

Фото: 0564.ua

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