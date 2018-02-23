В Минобороны назвали заявление Матиоса о суицидах в ВСУ "пиаром"

При этом в министерстве отказались назвать точные цифры, сославшись на то, что это информация для внутреннего пользования

В Минобороны считают "пиаром и манипуляцией" заявление главного военного прокурор Анатолия Матиоса о том, что каждую неделю два-три военнослужащих ВСУ в зоне АТО кончают жизнь самоубийством. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Олег Грунтковский, передает Hromadske.

"Эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", - сказал он.

Грунтковский утверждает, что количество самоубийств в ВСУ на таком же уровне, как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту. При этом он отказался назвать точные цифры, сославшись на то, что это информация для внутреннего пользования.

"Откуда взяты цифры от военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", - сказал он.

На днях Матиос в эфире канала 112 Украина заявил, что с начала гибридной войны России против Украины в Донбассе два-три военнослужащих каждую неделю совершали самоубийство.

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