Санкции США против РФ будут в силе до деоккупации Крыма - посол

Россия продолжает нарушать международное право и права людей на аннексированном полуострове, заявила американский посол в Киеве Мари Йованович

Соединенные Штаты никогда не смирятся с оккупацией Россией Крыма и сохранят введенные против РФ санкции до возвращения аннексированного полуострова под контроль Украины. Об этом заявила посол США в Киеве Мари Йованович, выступая на четвертом международном форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления", сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты никогда не примут временную оккупацию Крыма... Наша позиция очень четкая: Крым - это Украина, и санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до того момента, пока Украина не возьмет под свой контроль Крым. Эти меры будут усиливаться", - сказала дипломат.

Йованович отметила, что крымская тема остается на повестке дня США и международных организаций.

Также посол выразила уверенность, что "ООН не будет забывать о Крыме".

Дипломат констатировала, что Россия продолжает нарушать международное право и права людей на оккупированном полуострове, а ФСБ РФ усиливает давление на несогласных с политикой Кремля в Крыму.

Читайте также: Геращенко объяснила, почему в СЕ не вспоминают о Крыме и Донбассе

"Тактика российских спецслужб включает похищение людей, физическое воздействие на них, пытки, депортацию и запугивание. По российским законам запрещены даже мирные встречи", - подчеркнула Йованович.

Она пообещала, что США будут сотрудничать с Киевом и международными партнерами, чтобы восстановить территориальную целостность Украины. "Мы верим в это", - добавила посол.

Ранее сегодня, 26 февраля, в МИД назвали основные инструменты борьбы Украины за деоккупацию аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Запад не признает выборы в оккупированном Крыму - постпред при СЕ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.