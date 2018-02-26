Крысину в больнице плеснули зеленкой в ​​лицо: видео

Соучастник убийства журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия случайно обнаружен в детском отделении врожденных пороков сердца киевского Института сердца

Получившего четыре года тюрьмы за соучастие в убийстве Юрия Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве, после чего туда пришли неизвестные, облили ему голову зеленкой и подарили среди прочего мандарины и крысиный яд. Об этом на стриме с места происшествия сообщил журналист Громадського ТБ Богдан Кутепов.

По его словам, Крысина в институте узнал один из ветеранов АТО, который посетил клинику для обследования.

Больничная койка соучастника убийства находится в отделении врожденных пороков сердца для детей.

Среди прибывших в учреждение людей - представители движения С-14 и партии Нацкорпус. Кто-то из них и облил Крысина зеленкой, а после "украсил" его палату шариками. Также Крысину принесли мандарины с крысиным ядом.

В ответ на вопрос LIGA.net о том, что взрослый пациент делает в детском отделении, по телефону заведующей ответили, что "не дают консультаций".

Сам Крысин уверяет, что якобы законно находится в больнице на обследовании. Его оппоненты считают, что он лег туда, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении дела.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

Журналисты и представители общественности назвали приговор Крысину мягким и потребовали для обвиняемого более жесткого наказания. Судья Олег Линник в свою очередь считает вынесенный им приговор вполне обоснованным и утверждает, что действовал в пределах предъявленного обвинения.

28 декабря Генпрокуратура обжаловала приговор Крысину. Прокурор Людмила Гетьман просит отменить приговор Крысину и назначить ему наказание в виде 6 лет тюрьмы, зачислив в этот срок пребывание обвиняемого под стражей с 28 марта по 26 мая 2014 года.

1 марта 2018 года в апелляционном суде на улице Соломенской будет рассматриваться дело Крысина.

Тема дня: Крысиное правосудие в деле убитого журналиста Веремия

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