Порошенко наградил 108 военнослужащих

43 из них награждены посмертно

Президент Петр Порошенко наградил 105 военнослужащих ВСУ, 2 сотрудников МВД и одного нацгвардейца орденами и медалями. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга. 43 из них награждены посмертно.

Бойцы, принимавшие участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" III степени, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Среди награжденных посмертно 22-летний командир парашютно-десантного взвода, лейтенант Федор Караконстантин. Военный, который многократно участвовал в АТО с марта 2017 года, погиб 8 декабря 2017 года во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки Донецкой области - в результате обстрела позиции подразделения из стрелкового оружия и РПГ со стороны боевиков.

За безупречное выполнение воинского долга, проявленные при этом доблесть и честь Караконстантин отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.