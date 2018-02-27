Офицерам армии РФ сообщили о подозрении за обстрел Мариуполя
Трем российским офицерам и одному гражданину Украины сообщено о подозрении по делу об обстреле микрорайона Восточный в Мариуполе из реактивной артиллерии гибридной армии РФ, который произошел 24 января 2015 года. Об этом пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По всем четверым начато специальное досудебное расследование.
"Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), а также ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК", - уточнили в прокуратуре.
Досудебное расследование продолжается.
Обстрел Мариуполя реактивной артиллерией оккупантов:
В 09:15 утра 24 января 2015 года гибридные российские войска обстреляли жилмассив Восточный в Левобережном районе Мариуполя из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", в результате чего погибли 30 человек, 119 (по другим данным - 128) ранены.
Полностью или частично было разрушено 290 объектов инфраструктуры, из них 207 домов частного сектора.
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