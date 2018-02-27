Суд отказался отстранять Труханова от должности мэра Одессы

По мнению САП, Труханов может оказывать давление на свидетелей и искажать доказательства; сам мэр заявил о финансовых рисках в случае отстранения

Соломенский райсуд Киева отказался отстранять Геннадия Труханова от исполнения обязанностей мэра Одессы. Такое решение принял сегодня судья Дмитрий Кратко, передает корреспондент LIGA.net.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила отстранить Труханова от должности мэра, чтобы он не мог оказывать давление на свидетелей и искажать доказательства.

Адвокаты Труханова утверждают, что таких рисков нет, потому что свидетели уже допрошены, а финансовая документация изъята.

Сам Труханов в суде заявил, что его отстранение может привести к финансовым рискам для города, так как он является подписантом ряда проектов с международным финансированием.

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14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания суда, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, произошли столкновения со стрельбой (фото) при участии Нацдружин, полиции и титушек.



САП обжаловала решения суда с требованием избрать Труханову арест с залогом в 50 млн грн, однако Апелляционный суд отказал в этом ходатайстве. Таким образом, мэр Одессы остается на поруках до 15 апреля 2018 года.

При этом 26 февраля Соломенский суд Киева по ходатайству САП арестовал имущество Труханова.



21 февраля суд отправил под ночной домашний арест двух чиновников горсовета Одессы по делу завода "Краян".

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