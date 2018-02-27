В Сенат США внесли законопроект о кибербезопасности Украины

В законопроекте подтверждается приверженность США Будапештскому меморандуму

В Сенат США внесли законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

На рассмотрение Сената представлена "зеркальная версия проекта Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, одобренного Палатой представителей 7 февраля с.г.".

В посольстве говорят, что документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности. В частности, речь идет об усилении защиты компьютерных сетей органов власти, уменьшении зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с кибербезопасностью, и международных усилиях по противодействию угрозам в интернете.

"В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - говорится в сообщении.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США, отметили в посольстве.

В сентябре 2017 г эксперты, среди которых экс-посол США в Украине Джон Хербст и экс-замгенсека НАТО Александр Вершбоу, во время дискуссии в США в аналитическом центре Atlantic Council пришли к выводу, что Будапештский меморандум не давал Украине гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов.

"Нет никаких сомнений, что Будапештский меморандум не гарантирует Украине безопасность. США предоставили Украине не гарантии, а заверения", - сказал Хербст.

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