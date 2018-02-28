Порошенко отказался комментировать лидерство Тимошенко в опросах
Президент Петр Порошенко отказался комментировать лидерство Юлии Тимошенко из Батьківщини в последних социологических опросах, заявив, что занимается реформированием государства, "а не рейтингами". Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, отвечая на вопрос журналиста канала 1+1.
"Вы уже говорили, что, вероятно, пойдете не второй президентский срок", - сказала журналист. Она также поинтересовалась, как Порошенко собирается противостоять Тимошенко и что может для страны означать ее потенциальное президентство.
Глава государства проигнорировал части вопроса о лидере Батьківщины.
"Я не хотел бы с вами спорить, кто лидирует в рейтингах, потому что я занимаюсь реформированием государства, реформами, обороной, внешней политикой, а не рейтингами. Я занимаюсь этим с самого начала. Вы говорили, что "уже давно слышали" о том, что я собираюсь или уже пошел на избирательную кампанию... Или собираюсь ей заниматься. Хочу вас разочаровать: вы от меня этого не слышали, и решение относительно участия в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда эта кампания начнется. Обещаю вас об этом подробно проинформировать", - сказал президент.
Он добавил, что "уверен, что сейчас надо заниматься объединением всех политических сил, общества, государства".
По словам Порошенко, он специально устроил досрочные парламентские выборы в 2014 году "ради того, чтобы у Украины было как минимум четыре года на проведение реформ".
"Пока у парламента, Кабмина, коалиции будет возможность проводить реформы, будем работать", - подытожил он.
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Уже 2 марта в Москве состоится пресс-конференция предшественника Порошенко - беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается в РФ от правосудия.
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