Порошенко не считает, что из-за Саакашвили начались проблемы

По его словам, вопрос реадмиссии экс-губернатора Одесской области в Польшу "был проведен юридически безупречно"

Президент Петр Порошенко на пресс-конференции заявил, что Михаил Саакашвили не продемонстрировал результатов своей деятельности на посту губернатора Одесской области.

Корреспонддент ВВС-Украина спросил Порошенко, не жалеет ли он, что в 2015 году дал гражданство Саакашвили, а в 2017-м его отобрал, что привело к "политическим проблемам" в Украине.

Президент ответил, что не считает "политическими проблемами" то, что происходит вокруг Саакашвили.

"Паспорт я не забирал, хотя гражданство мною было дано осознанно. Я был так же, как и большинство, очарован перспективами, которые Саакашвили мог принести Украине. И я пытался создать для него все возможности", - сказал Порошенко.

Он отметил, что перед Саакашвили были поставлены четкие задачи по борьбе с коррупцией и реформированию системы власти. Он, по словам Порошенко, имел все возможности назначить руководителей ответственных органов.

"Была дана возможность назначить руководителя Одесской полиции Лордкипанидзе, была назначена Хатия Деканоидзе руководителем Нацполиции, Давид Сакварелидзе был назначен замгенпрокурора, были назначены руководители всех райадминистраций, руководство таможни… Все, очень прошу! Никто не имел таких возможностей для демонстрации результатов. Результаты мы все видели. Их не было. И когда я получил представление компетентных органов о нарушениях, которые были на время предоставления гражданства, у меня не было никаких других моделей действий, кроме как прекратить гражданство в полном соответствии с Конституцией. Все!" - сказал президент.

"Кто знает, может, если бы этой проверки не было, оставались бы мечты, идеалы. Михаил, я жалею об этом, но он сам их разрушил. Я не думаю, что он сейчас счастлив. Но это его проблемы и его дело", - добавил Порошенко.

По его словам, вопрос реадмиссии в Польшу "был проведен юридически безупречно".

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