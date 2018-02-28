"Прошлое - оставить историкам": Порошенко об отношениях с Польшей
Отношения Украины и Польши могли бы развиваться лучше, если бы политики думали о будущем, а конфликты прошлого оставили историкам. Об этом заявил президент Петр Порошенко на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, отвечая на вопрос журналиста польского агентства PAP.
Глава государства напомнил, что Украина и Польша создали комиссию на уровне вице-премьеров, которая займется разработкой дорожной карты для выхода из конфликтных отношений между двумя странами.
"Мы не нуждаемся в том, чтобы нам указывали, каких украинских героев мы должны прославлять, а каких - нет. Мы сами разберемся. Так же мы не советуем, кого Польше чтить, а кого нет. Это не хорошо. Мы уверены в том, что тактика запрета на въезд, замораживание исследований - ошибочна. И комиссия должна решить все эти вопросы. Я уверен, что политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам. Когда мы начнем реализовывать эту концепцию, то все у нас с Польшей будет хорошо", - подытожил Порошенко.
Тема дня: Своя правда: что происходит между Украиной и Польшей
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