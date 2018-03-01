ОБСЕ недовольна продвижением украинской армии в Донбассе
Первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг раскритиковал действия Вооруженных Сил Украины, которые 31 января 2018 года взяли под контроль в "серой зоне" Луганской области село Новоалександровка. Об этом он заявил сегодня на брифинге.
По его словам, наблюдатели подтвердили тот факт, что украинские военные вошли в село и закрепились там.
"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию. Минские договоренности достаточно четкие: стороны обязались не продвигаться вперед, оставаясь на своих позициях", - подчеркнул Хуг.
По его словам, позиции ВСУ стали еще ближе к позициям оккупантов.
"Есть примеры из разных мест на линии разграничения, что результатом продвижения вперед ближе к противоборствующей стороне является повышенный уровень долгого и непредсказуемого насилия", - отметил Хуг.
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31 января 2018 года украинские военные в Луганской области взяли под свой контроль село Новоалександровка, которое находится на линии разграничения между позициями ВСУ и боевиков.
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