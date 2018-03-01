Защита Саакашвили: ГПУ должна закрыть дело по "деньгам Курченко"

Адвокаты политика считают, что реадмиссией Саакашвили Генпрокуратура отказалась от своих обвинений по этому делу

Адвокаты Михаила Саакашвили направили в Генпрокуратуру ходатайство о закрытии уголовного производства "о деньгах Курченко", поскольку реадмиссия Саакашвили, по их мнению, свидетельствует о фактическом отказе от обвинения его в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба партии Рух нових сил.

Ходатайство направил в Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Согласно отечественному законодательству иностранцам и лицам без гражданства, которым вручено сообщение о подозрении, запрещается выезжать за пределы Украины. Таким образом, такими действиями (реадмиссией) государство фактически подтвердило отсутствие состава преступления в его действиях, и поэтому уголовное производство по Саакашвили М.Н. подлежит закрытию", - заявил адвокат.

Тем более, по его словам, с момента выдворения Саакашвили ни СБУ, ни Генпрокуратура не проводили никаких следственных действий по этому производству.

Фото: info.rns.org.ua

Также защита обратилась с требованием вернуть личные вещи Саакашвили, которые были изъятии во время его задержания, в частности ряд документов, мобильный телефон, ноутбук, визитные карты и др.

Вместе с тем, по словам адвокатов Саакашвили, прокурор Говорущак в суде заявил, что эти вещи были утрачены. Поэтому они требуют компенсировать их стоимость.

5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности лидера партии Рух нових сил беглым олигархом Курченко.

В ролике присутствует аудиозапись якобы разговора Саакашвили и Курченко, датированная 20 ноября 2017 года.

Против Саакашвили ГПУ открыла производство по ч. 2 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

24 февраля ГПУ направила в Нидерланды, где на тот момент находился Саакашвили, международно-правовое поручение с просьбой отобрать у него образцы голоса для расследования этого уголовного производства.

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