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В НАБУ заявили об обысках в здании Шевченковского райсуда Киева

01.03.2018 16:39
Во время обысков детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли вещи и документы, имеющие статус временно изъятого имущества
В НАБУ заявили об обысках в здании Шевченковского райсуда Киева

1 марта 2018 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели санкционированные обыски в помещении Шевченковского районного суда Киева и по месту фактического проживания одного из судей этого суда. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НАБУ

Следственные действия проведены в рамках расследования уголовного производства по факту возможного внесения судьей недостоверных сведений в электронную декларацию (ст.366-1 Уголовного кодекса, - ред. ).

"Речь идет об имуществе, которое принадлежит судье, но в декларации не отражено. Постановления на проведение обысков выданы следственным судьей Соломенского районного суда Киева на основании ходатайства руководителя САП Назара Холодницкого", - отметили в пресс-службе.

В ходе обысков детективы НАБУ изъяли вещи и документы, имеющие статус временно изъятого имущества. 

Пресс-служба суда сообщила, что детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к судье Шевченковского районного суда Киева.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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