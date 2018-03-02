Javelin передадут Украине бесплатно: пояснение

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin будут закуплены в счет средств, утвержденных американской программой поддержки Украины

Украина получит американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin в рамках утвержденной программы поддержки. Покупать у США это оружие, как ранее сообщалось в СМИ, официальный Киев не будет. Об этом LIGA.net сообщили сегодня осведомленные источники в дипломатическом корпусе.

"В рамках процедуры Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США должно было дать согласие на продажу, потому что оно будет отслеживать дальнейшую судьбу этого оружия. Слово "продажа" не означает, что теперь Украина должна найти $47 млн. Javelin будут закуплены в счет средств, утвержденных программой поддержки Украине", - пояснили дипломаты.

28 января 2018 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Пентагон начал подготовку к передаче Украине Javelin, но подчеркнул - эти ПТРК якобы "не эффективны в наступательных операциях".

2 марта сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн.

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