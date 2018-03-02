В ВСУ заявили об исчезновении секретного документа

Вероятно, речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ об утверждении временной инструкции по мобилизации

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили об исчезновении секретного документа. Проводится служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

"Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно вторичного документа с грифом секретности подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Судя по всему, речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года № 1т/05 об утверждении временной инструкции по мобилизации.

Недавно в Едином реестре судебных решений было опубликовано постановление Винницкого городского суда, из которого следует, что СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 422 (Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) УК.

В тексте постановления говорится о совместном приказе Министерства Обороны и Генерального штаба ВСУ от 10.03.2017 № 1т / 05 "Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в особый период".

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