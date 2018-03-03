Штурм под Радой: у Саакашвили заявили о "зачистке неугодных"

В партии Рух нових сил зовут сторонников к Печерскому райотделу столичной полиции, куда доставили большую часть задержанных под парламентом

Акция протеста под Верховной Радой, которую сегодня разогнали правоохранители, была законной, а власть своими действиями хочет "скрутить руки" протестующим и поставить их "на колени". Об этом говорится в заявлении партии Рух нових сил Михайла Саакашвілі (РНС) - одного из организаторов снесенного палаточного городка под парламентом.

"Сегодня было окончательно уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию и на любую протестную деятельность. Власть будет зачищать всех неугодных силой, разгонами и арестами. Нам хотят скрутить руки и поставить на колени. Сегодня мы не имеем права сдаваться и спускать это им с рук", - говорится в заявлении.

Как отмечают в РНС, акция протеста под Радой "была законной", поскольку еще 17 октября 2017 года была подана "заявка о бессрочном проведении протеста" возле парламента.

"Рух нових сил по совместному решению с Рухом визволення уже больше месяца как покинул лагерь. Наши активисты разъехались по областям готовить акции протеста, а военные и ветераны АТО остались в палаточном городке до выполнения парламентом наших требований", - заявили в партии Саакашвили.

В политсиле утверждают, что "силовики выводили людей, как скот, заломив руку за спину, и ставили на колени у автозаков".

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"Ребятам шьют очередное уголовное дело, и будто бы в рамках этого дела проходил утренний "обыск" городка. Другого способа ликвидировать городок у них, видимо, не нашлось", - говорится в заявлении.

Также в РНС зовут сторонников к Печерскому райотделу столичной полиции, куда доставили большую часть "жестоко избитых активистов", туда уже выехали адвокаты.

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка протестующих, который был разбит в октябре 2017-го. Между жителями городка и полицейскими произошли столкновения, в результате которых правоохранители задержали более 100 человек.

В полиции сообщили, что во время следственных действий под Радой были изъяты девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова и пять дымовых мин.

Красный крест сообщает о 16 пострадавших в столкновениях под парламентом - 14 гражданских и двух полицейских.

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