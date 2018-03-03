Созданные РФ псевдореспублики Донбасса должны исчезнуть - Волкер

Россия создала террористические организации ДНР и ЛНР, чтобы "укрепить продолжающийся конфликт", заявил спецпредставитель Госдепартамента США

Псевдореспублики боевиков, созданные Россией во временно оккупированных районах Донбасса, должны исчезнуть, так как факт их существования противоречит конституционному устройству Украины и минским соглашениям. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по украинским вопросам Курт Волкер заявил во время дискуссии в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute.

"Так называемые Луганская народная республика и Донецкая народная республика - это образования, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать ее роль и укрепить продолжающийся конфликт. Они должны быть расформированы", - сказал он.

Волкер подчеркнул, что псевдореспубликам "нет места" в конституционном устройстве Украины.

"Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", - отметил спецпредставитель Госдепа.

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В январе 2018 года главарь боевиков ДНР Александр Захарченко заявил, что осенью этого года в оккупированных районах Донецкой области пройдут псевдовыборы.

11 февраля 2018-го министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессор не собирается признавать террористические организации ДНР/ЛНР как государства, так как это было бы "отступлением от минских соглашений".

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