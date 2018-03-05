Климкин: Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье

глава МИД отметил, что организатор провокаций скрылся в Приднестровье, которое находится под контролем российской ФСБ

Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Сейчас именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где у нас есть венгерская община", - сказал он.

Министр отметил, что организатор провокаций скрылся в Приднестровье, которое находится под контролем российской ФСБ.

"Все те, кто пытается говорить о каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской компании, должны обращаться непосредственно в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что Москва и далее будет пытаться дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, но Украина будет противостоять этим попыткам и обеспечит безопасность венгерской общины в Украине.

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4 февраля 2018 года в Ужгороде неизвестные разбили окно офиса Общества венгерской культуры Закарпатья и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, вследствие чего произошло задымление. Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что офис КМКС пытались поджечь якобы граждане Польши - члены пророссийской праворадикальной организации Фаланга.

27 февраля в офисе венгерской организации произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало срабатывание самодельного взрывного устройства. Подозреваемые задержаны.

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