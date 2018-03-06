Интеграция в НАТО: Альянс просят подтвердить перспективы Украины

Сопредседатели межпарламентского совета Украина-НАТО в своем заявлении осудили оказание Россией помощи боевикам в Донбассе

Лидеров стран - членов Североатлантического альянса призывают подтвердить евроатлантические перспективы Украины на саммите НАТО в июле 2018 года. Об этом говорится в заявлении сопредседателей межпарламентского совета Украина-НАТО - первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко и члена Парламентской ассамблеи НАТО, канадского сенатора Рейнелл Андрейчук.

Заявление было обнародовано на заседании совета, которое проходит 5-6 марта 2018 года в Одессе.

"Сопредседатели межпарламентского совета призвали лидеров государств - членов НАТО, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле этого года, подтвердить евроатлантические перспективы Украины и предоставить ей всестороннюю помощь, необходимую для институционального сближения с организацией", - сообщается на сайте Рады.

Также сопредседатели совета призвали парламентариев стран НАТО к "усилению солидарности и поддержки Украины в их национальных парламентах".

Кроме того, авторы документа подтвердили от имени членов совета "непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, осудили оказание РФ политической, военной, экономической помощи членам незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО, незаконное удержание в России и на оккупированных территориях заложников и политзаключенных".

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В заявлении отдельно отмечается "важность успешного реформирования национального сектора безопасности и обороны, в процессе которого ключевую роль должна сыграть Верховная Рада".

"Годовая же национальная программа сотрудничества Украина-НАТО призвана стать ведущим инструментом выполнения задач по достижению Украиной соответствия критериям членства в Альянсе", - говорится в сообщении.

5 марта 2018 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина в текущем году может направить в НАТО письменное уведомление об изменениях в законодательстве касательно стратегической цели государства - вступлении в Альянс.

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