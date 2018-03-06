Суд не разрешал полиции сносить палатки под Радой - депутат

У полицейских не было законных оснований задерживать протестующих и держать их на коленях, утверждает народный депутат Мустафа Найем

В определении Печерского райсуда Киева, на основании которого сотрудники Нацполиции 3 марта 2018 года провели зачистку палаточного городка протестующих под Верховной Радой, нет ни слова о необходимости демонтажа палаток. Об этом в своем Facebook написал народный депутат Мустафа Найем, ссылаясь на текст соответствующего судебного решения.

Парламентарий отмечает, что, согласно документу, судья "дал следователям разрешение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью найти причастных к нападению на полицейских двумя днями ранее, а также предметов, которыми это было совершено".

При этом в определении суда "четко указывается, что осмотр помещения должен проводиться по нормам ст. 237 УПК", добавил Найем.

"Ни вышеуказанная статья кодекса, ни какие-либо другие правила обыска и осмотра не предполагают снос помещения или имущества", - отметил он.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Найем также сослался на ст. 208 УПК, согласно которой задержание граждан во время обыска возможно лишь в том случае, "если лицо застали при покушении или совершении преступления, либо непосредственно после совершения преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы".

В таком случае полицейские "должны были зафиксировать эти факты", и не позднее чем через сутки прокурор или следователь "обязаны были внести соответствующие сведения в ЕРДР", подчеркнул нардеп.

"Согласно официальным данным, в субботу были задержаны 111 человек и составлено всего четыре протокола об админнарушениях. Поскольку другие производства до сих пор не начаты, очевидно, что у полиции нет доказательств совершения других преступлений", - резюмирует Найем.

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На основании этого депутат делает вывод о "противозаконности" задержаний под Радой 3 марта.

"Единственный статус, который могли иметь задержанные на коленях, - это свидетели. Но в законодательстве нет ни одной нормы, которая бы давала право правоохранительным органам задерживать свидетелей происшествия", - отметил он.

По мнению Найема, учитывая множество факторов, в частности отсутствие открытых уголовных дел, "можно сделать логичный вывод, что содержание граждан на коленях не было ни пропорциональным, ни необходимым".

3 марта 2018 года полиция зачистила палаточный городок протестующих под Верховной Радой. Во время столкновений правоохранители задержали более 100 человек.

В результате произошедшего в больницы Киева с травмами были госпитализированы 11 человек. Также, по данным СМИ, пострадали по меньшей мере три журналиста.

Позднее прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного превышения полицейскими полномочий во время событий под Радой.

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