МИД: Обжалование Газпромом решения арбитража - политическая игра

Представитель украинского МИД считает, что Газпром ведет политическую игру, а не намерен действительно вести судебную тяжбу

Заявления "Газпрома" о намерениях обжаловать решение Стокгольмского арбитража - это политическая игра. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире 5 канала.



Она отметила, что в любом случае "Газпром" обязан выполнять условия конрактов, даже если они на рассмотрении в арбитраже. Оба контракта предусматривают сначала переговоры перед арбитражем - 45 или 30 дней.



Зеркаль напомнила, что рассмотрение завершенного на днях дела началось в Стокгольме летом 2014 года.



"Сколько лет прошло? (...) Они будут выполнять, должны выполнять условия контрактов, несмотря на то, что они в арбитраже", - сказала дипломат.

6 марта Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром.

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