Наказание за "прорыв" границы существенно изменилось - Слободян

В Госпогранслужбе рассказали, что изменилось после принятия закона об обеспечении пограничной безопасности государства

Административная ответственность в виде штрафа за незаконное пересечение украинской границы существенно изменилась и увеличена, и это - "очень большой шаг вперед". Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Громадське радіо.

"За незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8,5 тыс гривень, если группа лиц - 13,6 тыс гривень", - рассказал Слободян, комментируя принятие закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении пограничной безопасности государства.

Кроме того, как отмечает представитель ГПСУ, появилась норма, по которой пограничники будут конфисковывать средства, которые использовались для контрабанды, перевозки нелегальных мигрантов. "Речь идет о лодках, гидрокостюмах, в которых очень часто жители Закарпатья через реку переносят сигареты, в том числе, речь идет о транспотных средствах", - уточнил Слободян.

"Если едет фура и в ней, например, десять килограмов янтаря, фура тоже может быть конфискована", - добавил он.

Кроме того, теперь пограничники могут при выявлении фактов незаконного посещения Крыма или отлельных районов Донецкой или Луганской областей сразу выписывать штрафы таким лицам, а не ждать решения суда. Штрафы будут оплачиваться только безналичным расчетом - в каждом подразделении охраны границы будут устновлены терминалы, рассказал Слободян.

Если же у человека нет денег на карте или он не хочет платить, то сможет это сделать в течение последующих 15 суток.

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