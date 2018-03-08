Американские эксперты озвучили ключевые для Украины реформы

К реформам Украину призывают, в том числе, экс-послы США Стивен Пайфер, Александр Вершбоу, Роман Попадюк, Уильям Миллер и Уильям Тейлор

Объединившиеся в "Американскую сеть друзей Украины" эксперты и экс-послы США озвучили список критически важных для Украины реформ на ближайший год. В заявлении они призвали к "решительным действиям в борьбе с коррупцией в 2018 году".

"Мы признаем значительные проблемы, связанные с угрозой продолжающейся российской агрессии. Мы приветствуем, что за последние четыре года Украина провела больше реформ во многих секторах, чем за предыдущие два десятилетия, но ей необходимо продемонстрировать больше стремлений, усилий и приверженности борьбе с повсеместной коррупцией, которая существует и существовала в общественной и частной жизни", - говорится в заявлении. Американцы подчеркивают, что именно это было главным требованием Евромайдана и "остается главным приоритетом народа Украины".

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Также отмечается, что, несмотря на существующие уже НАБУ и САП, эта "конструкция - неполная, деятельность существующих учреждений затрудняется, а активисты по борьбе с коррупцией несправедливо подвергаются преследованиям".

В заявлении американские политики и эксперты призывают правительство Украины и Верховную Раду незамедлительно принять следующие решения:

- создать независимый специализированный антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и требованиями МВФ;

- поддерживать и не подрывать работу НАБУ и САП;

- реформировать НАПК и сменить руководство этого органа, чтобы система электронного декларирования действительно начала приносить результаты;

- правительство должно прекратить попытки "контролировать и наказывать" антикоррупционных активистов, в том числе, отменить обязательство подачи ими деклараций;

- отменить иммунитет членов правительства и депутатов.

Под заявлением подписались:

шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд,

старший научный сотрудник Atlantic Council Ян Бжезинский,

бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк и Уильям Тейлор,

эксперт Atlantic Council бывший заместитель генерального секретаря НАТО и посол США в России, НАТО и Южной Корее Александр Вершбоу.

экс-заместитель помощника министра обороны США по РФ, Украине и Евразии Майкл Карпентер,

эксперт Центра анализа европейской политики Дональд Дженсен,

старший научный сотрудник Atlantic Council Стивен Бланк,

бывший координатор помощи США в американском посольстве в Киеве и бывший посол США в Боснии и Герцеговине Клиффорд Бонд,

старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу,

бывший советник по вопросам политики Хельсинской комиссии США Орест Дейшакивский,

бывший член Конгресса Джим Герлах,

бывший советник правительства США по странам бывшего СССР Пол Гобл,

бывший член Конгресса Деннис Хертель,

бывший глава украинской службы Голос Америки Адриан Кармазин,

эксперт Агентства США по международному развитию Джонатан Кац,

бывший помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Дж. Крамер,

представитель Украинского католического образовательного фонда Алекс Кузьма,

президент Фонда США-Украина Надя Макконнелл,

представитель организации Макконнелл и партнеры Роберт Макконнелл,

бывший член Конгресса Джим Моран,

председатель Глобального энергетического центра, бывший посол США в ЕС Ричард Морнингстар,

президент Американского совета по внешней политике Герман Пирхнер,

представитель Фонда Народ Украины Таня Ши,

бывший посол США в Литве Кейт Смит.

1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Теперь законопроект должны доработать в комитетах и принять в парламенте во втором чтении.

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