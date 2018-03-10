Порошенко: Следующая амбиция - план действий по членству в НАТО

Президент заявил, что в своем письме генсеку НАТО официально зафиксировал стремление Украины стать членом альянса

Президент Петр Порошенко поприветствовал решение НАТО предоставить Украине статус страны-аспиранта и заявил, что следующий шаг в этом направлении - план действий по членству. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, "это (статус страны-аспиранта, - ред.) стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО". Порошенко сообщил, что именно об этом шла речь во время его последней встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом .

"Наша следующая амбиция - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому был посвящено мое письмо Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", - написал Порошенко.

"Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - резюмировал президент.

Напомним, НАТО признало за Украиной стремление стать в будущем членом альянса.

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