У Медведчука ответили СБУ о связи с Рубаном

В общественном движении Украинский выбор заявили, что им неизвестно, какие идеи исповедует сегодня глава центра освобождения пленных Офицерский корпус

Руководитель центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан не является и никогда не являлся членом общественного движения Виктора Медведчука Украинский выбор. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 марта на сайте Украинского выбора.

"Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, выступая на брифинге, посвященном задержанию Владимира Рубана, передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с общественным движением Украинский выбор. Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. В них отражена идеология Украинского выбора, которой мы придерживались тогда и которую исповедуем сегодня. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", - отмечается в заявлении.

В организации подчеркнули, что Рубан принимал участие в мероприятиях проекта Украинская федерация наравне со многими другими экспертами, журналистами и общественными деятелями как гражданин, которому в 2013 году, "были близки идеи Украинского выбора".

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"Какие идеи исповедует Владимир Рубан сегодня ― нам неизвестно. Проект Украинская федерация существует и в настоящее время. идеология "Украинского выбора" не предполагает создания каких-либо "народных республик", а Рубан никогда не вел этот проект", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Рубан обращался к сайту Украинский выбор с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".

"Клуб являлся общественной инициативой, а не проектом или "подпроектом" Украинского выбора, который предоставил помощь для проведения заседания, в ходе которого Рубан был избран руководителем клуба", - говорится в документе.

Также Рубан зарегистрировал свой блог на сайте Украинского выбора, разместив несколько собственных материалов. "Однако после событий 2014 года Рубан позволил себе ряд лживых, манипулятивных и оскорбительных заявлений в адрес лидера Движения Виктора Медведчука. В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Рубана со страниц сайта", - подчеркивается в заявлении.

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9 марта 2018 года после Грицак заявил, что У СБУ есть информация о связи Рубана с организацией Украинский выбор.

Рубан был задержан 8 марта. Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права внесения залога. Военная прокуратура инкриминирует Рубану перевозку и хранение оружия, а также подготовку покушения против президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО.

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