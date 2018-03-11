В МИД Венгрии заявили об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила об открытии представительства наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба правящей партии Фидес со ссылкой на заявление Сийярто.
По его словам, он неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели ОБСЕ присутствовали не только в Донбассе, но на западе для того, так чтобы "венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям".
Сийярто уточнил, в пятницу, 9 марта, он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде.
Он добавил, что в миссию будут входить 12 человек.
На сайте правительства Венгрии пока нет информации об открытии представительства наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье.
В пресс-службе ОБСЕ не стали комментировать LIGA.net информацию о введении миссии ОБСЕ на Закарпатье. "Отправьте нам запрос, мы Вам ответим в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.
7 марта 2018 года общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
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