"Мы ударим в ответ". Фриланд заявила, что является лучшим кандидатом для борьбы с Трампом

Канадский политик пообещала "доллар за доллар" в ответ на возможные пошлины от США

Христя Фриланд (Фото: ALAA BADARNEH / EPA)

Христя Фриланд официально начала свою кампанию с целью возглавить Канаду и заявила поклонникам, что она является лучшим кандидатом для борьбы с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Бывшая министер финансов вступает в гонку за пост главы правящей Либеральной партии и замену премьер-министра Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке 6 января. Фриланд рассматривается как главный претендент вместе с Марком Карни, бывшим главой государственного Банка Канады.

Политик пообещала бороться за Канаду, в том числе посредством встречных пошлин для оказания экономического давления на США, в которых к власти 20 января придет Трамп. Тот угрожал ввести высокие тарифы на канадские товары, что может нанести вред ее экономике.

"Если вы ударите нас, мы ударим в ответ" – заявила Фриланд при выступлении в молодежном клубе в Торонто.

Она пообещала "доллар за доллар" в ответ на возможные пошлины от США, что нанесет "наибольший торговый удар, который никогда не подвергался Соединенным Штатам".

Незадолго до выступления Фриланд министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддержала кандидатуру Карни на пост лидера партии. Жоли – самый высокопоставленный министр правительства Трюдо, поддержавший одного из кандидатов.

56-летняя Фриланд фактически заставила действующего премьера уйти с поста после того, как ее публичная отставка в декабре привела к более широкому протесту внутри Либеральной фракции. Фриланд заявила, что этот раскол был вызван в первую очередь разногласиями по финансовым расходам правительства.

Члены партии должны избрать нового лидера 9 марта.

Если Фриланд победит, то она станет первой женщиной, возглавившей канадских либералов и второй женщиной-премьером в истории страны.

На всеобщих выборах, которые, скорее всего, состоятся после избрания лидера либералов, против Фриланд за должность премьера сразится Пьер Полиев, фаворит опросов, глава канадской Консервативной партии.