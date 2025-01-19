"Мы ударим в ответ". Фриланд заявила, что является лучшим кандидатом для борьбы с Трампом
Христя Фриланд (Фото: ALAA BADARNEH / EPA)

Христя Фриланд официально начала свою кампанию с целью возглавить Канаду и заявила поклонникам, что она является лучшим кандидатом для борьбы с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Бывшая министер финансов вступает в гонку за пост главы правящей Либеральной партии и замену премьер-министра Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке 6 января. Фриланд рассматривается как главный претендент вместе с Марком Карни, бывшим главой государственного Банка Канады.

Политик пообещала бороться за Канаду, в том числе посредством встречных пошлин для оказания экономического давления на США, в которых к власти 20 января придет Трамп. Тот угрожал ввести высокие тарифы на канадские товары, что может нанести вред ее экономике.

"Если вы ударите нас, мы ударим в ответ" – заявила Фриланд при выступлении в молодежном клубе в Торонто.

Она пообещала "доллар за доллар" в ответ на возможные пошлины от США, что нанесет "наибольший торговый удар, который никогда не подвергался Соединенным Штатам".

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Незадолго до выступления Фриланд министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддержала кандидатуру Карни на пост лидера партии. Жоли – самый высокопоставленный министр правительства Трюдо, поддержавший одного из кандидатов.

56-летняя Фриланд фактически заставила действующего премьера уйти с поста после того, как ее публичная отставка в декабре привела к более широкому протесту внутри Либеральной фракции. Фриланд заявила, что этот раскол был вызван в первую очередь разногласиями по финансовым расходам правительства.

Члены партии должны избрать нового лидера 9 марта.

Если Фриланд победит, то она станет первой женщиной, возглавившей канадских либералов и второй женщиной-премьером в истории страны.

На всеобщих выборах, которые, скорее всего, состоятся после избрания лидера либералов, против Фриланд за должность премьера сразится Пьер Полиев, фаворит опросов, глава канадской Консервативной партии.

  • Фриланд имеет украинские корни. Ее мать, Галина Хомяк, родилась в лагере для беженцев в Германии, была адвокатом и баллотировалась на выборах в Канаде. Дед политики – Михаил Хомяк, политический эмигрант, журналист, юрист и общественный деятель. Также у Фриланд проукраинская позиция.
  • Канада является крупнейшим национальным покупателем американских товаров, торговля между странами составляет более $900 млрд. в год.
  • Трамп недавно сделал провокационные заявления, в том числе и угрозы использования "экономической силы" против Канады и заявления о том, что страна должна стать 51-м штатом США. Трюдо ответил, что Канада не станет частью США.
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