"Ми вдаримо у відповідь". Фріланд заявила, що є найкращим кандидатом для боротьби з Трампом
Христя Фріланд офіційно розпочала свою кампанію з метою очолити Канаду й заявила прихильникам, що вона є найкращим кандидатом для боротьби з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Колишня міністерка фінансів вступає у перегони за пост голови правлячої Ліберальної партії та заміну прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку 6 січня. Фріланд розглядається як головний претендент разом із Марком Карні, колишнім очільником державного Банку Канади.
Політикиня пообіцяла боротися за Канаду, зокрема за допомогою зустрічних мит для здійснення економічного тиску на США, у яких до влади 20 січня прийде Трамп. Той погрожував ввести високі тарифи на канадські товари, що може завдати шкоди її економіці.
"Якщо ви вдарите нас, ми вдаримо у відповідь" – заявила Фріланд під час виступу у молодіжному клубі в Торонто.
Вона пообіцяла "долар за долар" у відповідь на можливі мита від США, що завдасть "найбільший торговельний удар, який будь-коли зазнавали Сполучені Штати".
Незадовго до виступу Фріланд міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі підтримала кандидатуру Карні на посаду лідера партії. Жолі – найбільш високопоставлений міністр уряду Трюдо, який підтримав одного з кандидатів.
56-річна Фріланд фактично змусила чинного прем'єра піти з посади після того, як її публічна відставка у грудні призвела до більш широкого протесту всередині Ліберальної фракції. Фріланд заявила, що цей розкол був викликаний у першу чергу розбіжностями стосовно фінансових витрат уряду.
Члени партії мають обрати нового лідера 9 березня.
Якщо Фріланд переможе, то вона стане першою жінкою, що очолила канадських лібералів та другою жінкою-прем'єром в історії країни.
На загальних виборах, котрі скоріш за все відбудуться після обрання лідера лібералів, проти Фріланд за посаду прем'єра змагатиметься П'єр Полієв, фаворит опитувань, очільник канадської Консервативної партії.
- Фріланд має українське коріння. Її мати, Галина Хом'як, народилася у таборі для біженців у Німеччині, була адвокаткою та балотувалася на виборах у Канаді. Дід політикині – Михайло Хом'як, політичний емігрант, журналіст, юрист та громадський діяч. Також Фріланд має проукраїнську позицію.
- Канада є найбільшим національним покупцем американських товарів, торгівля між країнами складає понад $900 млрд на рік
- Трамп нещодавно зробив провокаційні заяви, серед іншого й погрози використання "економічної сили" проти Канади та заяви про те, що країна має стати 51-м штатом США. Натомість Трюдо відповів, що Канада не стане частиною США.