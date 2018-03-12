Накануне выборов Путин поедет в оккупированный Крым - росСМИ

Президент страны-агрессора РФ намерен посетить митинг в Севастополе 14 марта накануне псевдовыборов на украинском полуострове

14 марта российский лидер Владимир Путин перед президентскими выборами поедет во временно оккупированный в Крым и Севастополь. Об этом сообщает Дождь.

"Там президент примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предвыборное турне по регионам Владимира Путина закончится в Крыму, это произойдет 14 марта", - уточнили также три источника, близких к кремлевской администрации. У президента РФ будет много мероприятий на украинском полуострове.

"Но главным из них будет митинг в Севастополе", - сказали собеседники.

Песков подтвердил эту информацию. "Это годовщина "референдума". В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", - подчеркнул он.

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Во время поездки в Крым Путин намерен обсудить вопрос транспортной интеграции Крыма с Россией. "Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее всего, глава государства сможет сказать о скорой сдаче объекта", - предположил собеседник.

7 февраля 2018 года сообщалось, что 18 марта президент страны-агрессора РФ может проголосовать на одном из избирательных участков в Севастополе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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