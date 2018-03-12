Могерини сообщила, сколько гумпомощи ЕС передал Украине с 2014-го
Европейский Союз в период с 2014 года предоставил Украине гуманитарной помощи на сумму в 700 млн евро. Об этом рассказала высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве, сообщает агентство Укринформ.
"Таким образом, общий объем гуманитарной помощи, которую европейская сторона предоставила Украине, составляет 700 млн евро с 2014 года. Мы заключили также договоры с неправительственными организациями для поддержки гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения", - сказала Могерини.
11 марта 2018 года Могерини заявила, что Европейский союз не устал от проблем Украины и не утомлен действующей властью в стране.
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